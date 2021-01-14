 

Chevrolet показала тизер электрического кроссовера Bolt 2022

14.01.2021, 11:27, Новости дня
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В Сети опубликовали шпионские снимки прототипа нового электрического кроссовера Chevrolet Bolt.

Данный автомобиль также продемонстрировали на рекламной видеозаписи, которая более детально раскрывает достоинства автомобиля. Официальная презентация электрического кроссовера Chevrolet Bolt может состояться уже к февралю текущего года. Модель построена на той же архитектуре, что и Buick Velite 7 EV.

Предполагается, новинка получит систему автономного управления, а также усиленные батареи, благодаря которым удастся преодолеть на электротяге до 500 километров. Уже к лету дилеры в США получат первые серийные экземпляры кроссовера, доступные для приобретения. Стоимость новинки пока не раскрывается.



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