Мнение: Встреча патриотов Украины в самолете из Эквадора

14.01.2021, 11:24, Разное

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Теплая встреча нацика из "Азова" Максима Яроша (не путать с другим Ярошем – хотя конечно и там и там – нацистское дерьмо) с Порошенко в самолете летящем на Украину из Эквадора https://ua-stena.info/poroshenko-vidpochivayuchi-vtik-vid-zhurnalistiv-na-galapagoskikh-ostrovakh-smi/, куда Порошенко прилетел после отдыха на Галапагосских островах.

Продолжение.

Классика ЕЖГ.

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