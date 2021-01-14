 

Netflix анонсировал показ кинопремьер каждую неделю

14.01.2021, 11:22, Новости дня
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Американская стриминговая платформа Netflix анонсировала в 2021 году еженедельные кинопремьеры. Об этом говорится 12 января в заявлении на странице компании в Twitter.

Netflix также обнародовала короткий видеоанонс предстоящих премьер. 

“2021 – новый фильм каждую неделю. Вот краткий обзор 27 самых громких, ярких, смешных, добрых, захватывающих фильмов и звезд, которые появятся на Netflix в этом году” – говорится в публикации.

2021 = a new movie EVERY WEEK on Netflix. Here’s a sneak peek at 27 of the biggest, brightest, fastest, funniest, feel-good, feel-everything films and stars coming to Netflix this year pic.twitter.com/iCr1ZPrc7W

— NetflixFilm (@NetflixFilm) January 12, 2021

Участие в съемках новых фильмов в том числе принимали голливудские актеры Леонардо Ди Каприо, Сандра Буллок, Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Галь Гадот, Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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