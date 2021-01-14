 

Ограничений в движении на основных трассах страны нет – “Укравтодор”

14.01.2021, 11:22, Новости дня
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В Украине 14 января ограничений в движении по дорогам государственного значения нет. Об этом сообщили в пресс-службе “Укравтодора” на своей странице в Facebook.

Госагентство автомобильных дорог Украины для очистки и посыпания автопутей в 10 областях Украины привлекло 1853 единицы снегоуборочной техники и 2243 сотрудника, говорится в сообщении.

“Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. Там, где последние сутки выпадали или идут осадки, покрытие местами заснеженное (Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Сумская, Николаевская области). Местами гололедица в Одесской и Ровенской областях. На перевальных участках уже почти сутки идет снег, выпало 15–20 см. Температура воздуха -6…-1°С. Состояние покрытия мокрое”, – заявили в “Укравтодоре”.

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/videos/2747554255496143/

В ряде регионов Украины 13 января ухудшились погодные условия. Синоптики прогнозировали выпадение снега, порывы ветра до 20 м/с, метель и гололед на дорогах. По информации гидрометцентра, осадки прекратятся 14 января, а 15–16 января ожидается значительное снижение температуры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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