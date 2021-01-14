Мнение: Супертролль. Слово Патриарха

14.01.2021, 11:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По всем СМИ сейчас творится настоящий шабаш нашей “прогрессивной общественности”, представители коей внезапно “прозрели” и вдруг “поняли”, что, по Оруэллу, “цензура это благо”, преследование за политические убеждения – это и есть демократия, а “расстрелять как бешеных собак” – прекрасный гуманистический лозунг. Начальник либертарианского (!) Института Катона, расположенного в Вашингтоне, осуждая своего сотрудника Илларионова, даже на полном серьезе выдал такую фразу под запись: “Насильственное нарушение конституционных процессов неприемлемо и должно быть безоговорочно отвергнуто. Власть толпы – это не путь к свободе”. Сказал бы он такое участникам ЕвроМайдана в 2014 году! То-то бы они удивились. А как бы удивился тогдашний президент Обама и вице-президент Байден!

Мда. На такие дикие кульбиты и перевертыши нашим как бы либеральным бедолагам приходится сейчас идти в срочном порядке, чтобы поспеть за резкими колебаниями Линии Партии в США. Никому ж неохота, в самом деле, последовать печальному примеру Андрея Илларионова и почувствовать на себе всю силу Американского Гнева (под “Америкой” в данном случае опять же понимается только и исключительно ДемПартия США; почему – бог весть).

Однако всех переплюнул Владимир Познер, “патриарх” нашей советско-российской журналистики. Он вчера в интервью радио КовидФМ выдал ТАКОЭ, что я, мирно закусывая на кухне, чуть чаем не поперхнулся. Предупреждать же надо! Причем сейчас, вновь и вновь прокручивая его пассажи, я так и не могу понять, что это было: дедуля впал в маразм, выпал из реальности и уже смутно отдает себе отчет, какое время на дворе – 80-е 20 века или 20-е 21-го? В принципе, Познеру аж 86, он на 8 лет старше Байдена и может считать его неопытным щенком – немудрено, что у него малость путается в голове…

Но есть и второй вариант: возможно, Познер не прост, и это у него был такой троллинг, причем сразу всех – и либералов, и демократов, и патриотов, и трампистов, и белеэмщиков?? Ну тогда я снимаю шляпу: в таком случае то был троллинг 80-го, даже 86-го левела!

Короче, Познер, ОПРАВДЫВАЯ травлю и трампистов за их “захват Капитолия”, выдал по радио следующее:

“Я не раз говорил: представьте себе, что в событиях в Вашингтоне участвовали бы не сторонники Трампа, а, скажем, чернокожие. Как вы думаете, сколько было бы убито этих черных и сколько бы их арестовали? Было бы убито тоже только четыре человека и арестовали бы только 52? Или все-таки, наверное, было бы как-нибудь по-другому? Вообще, необыкновенно мягко обращались с этими людьми”.

https://www.bfm.ru/news/462610

Вдумайтесь, в эту фразу (я подчеркнул смысловые акценты). Фактически, Познер говорит: что вы беспокоитесь? Ведь если бы на штурм Капитолия кинулись негры – их всех положили бы пулеметами, а выживших затравили собаками или сожгли бы на костре! Ведь это ж в Вашингтоне, вы что, не понимаете? А так, поскольку на Конгресс двинулись истинные хозяева Америки – белые мужчины-супремасисты с такими же белокурыми фуриями-боевыми подругами – с ними, конечно же, обошлись культурно и деликатно, с максимальным уважением: всего лишь четверых убили и всего 52 арестовали. Понимать же надо!

Интересно, кто-нибудь переведет это “оправдание” Познера на английский – как это уже сделали доброхоты с постом Илларионова в ЖЖ? Про негров, которых в Вашингтоне немедля подвергли бы суду Линча, вздумай они пойти на Капитолий? Очень интересно было бы пронаблюдать за реакцией уже тамошней “прогрессивной общественности”! Думаю, они бы мигом отстали от Илларионова и переключились на Познера.

Я теряюсь в догадках. Кто же все-таки Владимир Познер – старый маразматик или супертролль? Думаю, точно так же скоро весь мир будет теряться в догадках в отношении “сонного Джо” Байдена.