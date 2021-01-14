В Индонезии найдено древнее наскальное изображение возрастом 45 тысяч лет

14.01.2021, 11:18, Разное

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Индонезийские и австралийские исследователи обнаружили один из древнейших наскальных рисунков возрастом свыше 45 тысяч лет. Древние люди изобразили целебесских свиней в пещере Линг-Тедогнге.

Если ранее считалось, что первыми рисунки в пещерах начали создавать европейцы в эпоху ледникового периода, то новые находки опровергают эти предположения. Более ранние наскальные рисунки находят в Африке и Азии.

В данном случае древние художники изобразили целебесских свиней, которые в эпоху палеолита могли являться основным их рационом. В нарисованной сценке животные сражаются друг с другом, по мнению ученых, это очень распространенный сюжет. Похожий рисунок находили во французской пещере Шове.

Примерный возраст рисунка удалось определить после исследования минеральных пигментов, которые послужили основным веществом для создания изображения. Древние люди использовали минералы фиолетового, красного и коричневого цветов. При этом возраст некоторых изображений отличается на несколько тысяч лет. Так, один из рисунков был создан 32 тысячи лет назад, а другой — 45 тысяч лет назад.