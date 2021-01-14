Андрей Черкасов переживает из-за закрытия “Дома-2”

14.01.2021, 11:18, Разное

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Ведущий Андрей Черкасов очень переживает в связи с закрытием скандального телепроекта «Дом-2». Сначала он пришел на шоу в качестве участника. Позже продюсеры увидели в нем перспективу, поэтому предложили стать ведущим.

Новость о закрытии «Дома-2»

Перед Новым годом Андрей Черкасов, как и все его коллеги, узнали, что «Дом-2» больше не будет транслироваться на канале ТНТ. Долгое время ведущий предпочел воздерживаться от каких-либо комментариев на эту тему. Однако в преддверии Старого Нового года опубликовал пост в социальной сети Instagram, где пояснил о своих эмоциях и планах. Когда Черкасов узнал о закрытии проекта, он, прежде всего, старался сохранить спокойствие супруги Кристины и годовалого сына.

Дорогостоящая покупка

Ведущий пояснил фолловерам, что сделал, когда узнал перед Новым годом, что остался без работы. Черкасов поехал в один из столичных магазинов, чтобы приобрести себе дорогостоящие швейцарские часы. Он решил сделать не просто подарок себе, аксессуар свидетельствовал о том, что начинается новая жизнь.

Часы напоминают Черкасову, что время идет, и у него растет сын. Наследник и любимая супруга не должны почувствовать, что что-то идет не так. У ведущего нет времени, чтобы расстраиваться и жалеть себя, пишет портал «ГлобалМСК».

Несостоявшийся отдых

Черкасов несколько дней поделился фотографией с отдыха, но сразу же предупредил подписчиков, что снимок был сделан летом. Свою публикацию ведущий начал, что его бывшие коллеги по «Дому-2» отправились в отпуск: Ксения Бородина и Ольга Бузова – на Мальдивы, Ольга Орлова – в Дубаи.



Изображение взято с: Instagram @cherkasov119

Черкасов и его супруга думали над тем, чтобы улететь на Бали. Однако пара не решилась эта сделать, и сейчас не жалеет об этом, поскольку остров закрыли на въезд. К тому же звездная чета переживала, как их маленький сын Святослав перенес бы долгий перелет. Именно наследника они называют лидером мнений.

Ведущий с сожалением констатирует факт, что многие страны остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса. Имеется неподтвержденная информация, что в будущем можно будет путешествовать, с присутствием отметки о вакцинации в загранпаспорте.

Черкасов и его супруга очень соскучились по солнцу. Семья надеется, что в скором времени отправится на заслуженный отдых. Ему бы очень хотелось, чтобы сын с детства начал путешествовать.