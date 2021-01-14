Грузинские футбольные болельщики назвали Сочи частью Грузии

14.01.2021, 10:54, Новости дня

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В соцсетях Грузии критикуют тбилисское «Динамо» за выбор российского клуба «Сочи» в качестве спарринг-партнера во время турецких сборов, начинающихся 20 января, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Почему играете с клубом из России?», «Надеемся, хотя бы из престижа не проиграете!», – пишут пользователи.

«Сочи – это Грузия», – сообщил один из комментаторов, намекая на то, что в 1918-1919 годах этот российский город контролировался грузинскими войсками.

При этом часть комментаторов предлагает критикам «отказаться от псевдопатриотических лозунгов».

Матч динамовцев, чемпионов Грузии по футболу, и команды «Сочи», которая занимает сейчас 4-е место в РПЛ, состоится 8 февраля. До этого грузинские спортсмены сыграют в Турции товарищеские игры с двумя украинскими и двумя сербскими клубами.