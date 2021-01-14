 

Число пострадавших от отравления в Буйнакске превысило 100 человек

14.01.2021, 10:54, Новости дня
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Число обратившихся к врачам с отравлением в дагестанском Буйнакске увеличилось до 115, из них 83 человека госпитализированы, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Всего за помощью обратилось 115 человек. На данный момент в больницах города курс лечения проходят 83 человека, из них 69 детей. Их состояние оценивается легкой и средней степени тяжести. За последние сутки выписались 26 человек из них 16 детей», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, с понедельника в Буйнакске поступают сообщения о симптомах пищевого отравления у детей, изначаально число отравившихся детей превысило 50 человек. СК по Дагестану возбудил уголовное дело после массового отравления детей в Буйнакске.



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