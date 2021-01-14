 

Политолог Казакевич обвинил Лукашенко в затягивании реформы Конституции: Хочет прощупать Кремль

14.01.2021, 10:48, Разное
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Эксперт рассказал, что во время встречи с российским президентом Александр Лукашенко пообещал провести реформу белорусской Конституции и референдум до конца 2021 года – не позже. Теперь же глава республики хочет прощупать позицию соседей, посмотреть, как Москва отреагирует на затяжку процесса.

По мнению Казакевича, у белорусского лидера нет никакого внятного плана. Он не знает, как проводить реформу, и вообще не хочет кардинальных перемен. “Есть желание “перевернуть страницу” и продолжать работать как это было прежде, до выборов президента”, – цитирует политолога UDF.by.

Через месяц в стране пройдет Всебелорусское народное собрание. Власти заявили, что делегаты будут говорить о новой политической модели, конституционных поправках, начале референдума. Но, скорее всего, собрание будет формальным, и никаких решений принято не будет.

На прошлой неделе Александр Лукашенко дал большое интервью российской журналистке Наиле Аскер-Заде. Политик отметил, что Конституция нуждается в серьезных изменениях. В частности, там появятся поправки о перераспределении полномочий и партийном строительстве.



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