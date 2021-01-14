 

Король и королева Норвегии сделали прививки от коронавируса и озвучили название вакцины

14.01.2021, 10:38, Разное
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Издание Klartale со ссылкой на пресс-релиз королевского двора Норвегии сообщило, что король Харальд V и королева Соня получили первую дозу прививки от коронавируса. Вопреки предыдущему опыту “коллег”, норвежские монархи не стали скрывать название вакцины – в их случае была использована вакцина от американской фирмы Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

Королева Соня и король Харальд VЧерез три недели 83-летний король и 88-летняя королева, которые находятся в группе риска, получат вторую дозу вакцины, чтобы защита от COVID-19 работала эффективнее. Вместе с Харальдом и Соней прививку сделала принцесса Астрид, сестра короля, которой 88 лет. При этом, Харальд ранее заявлял, что вряд ли у него есть шанс заразиться коронавирусом, поскольку он проводит большую часть времени в одиночестве. 

Королева Соня и король Харальд V с семьейРанее стало известно, что 9 января вакцинировались королева Елизавета II и герцог Эдинбургский. 94-летняя королева и ее 99-летний муж привились 9 января – известно, что процедура была осуществлена в Виндзорском замке личным врачом пары. В официальном заявлении не указано, какие именно прививки были сделаны Елизавете II и Филиппу. Сейчас в Великобритании используются два препарата — Pfizer и BioNTech, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.

Король Харальд V и королева Елизавета II



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