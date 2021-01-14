 

В ВОЗ заявили, что второй год пандемии коронавируса может быть тяжелым, чем первый

14.01.2021, 10:26, Новости дня
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Второй год пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 может оказаться более тяжелым, чем первый. Об этом 13 января сообщил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан во время пресс-конференции. Видео опубликовано на странице ВОЗ в Twitter.

“Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем”, – заявил Райан.

По его словам, в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, специалисты наблюдают “идеальный сезонный шторм”. Райан отметил, что в холодное время года люди больше времени находятся внутри помещений и “усиливают социальное смешение”. Из-за этого и других факторов во многих странах передача вируса между людьми ускорилась, отметил он.

Live Q&A on #COVID19 with @DrMikeRyan, @mvankerkhove, @CarlosdelRio7 & @colleenkraftmd. #AskWHO https://t.co/k9oXYAGtDu

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 13, 2021

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 92,3 млн случаев инфекции, 1 млн 978 тыс. заболевших умерли, 51 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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