Ярославцы не готовы ставить прививку от COVID-19 ради выхода на работу
 

Ярославцы не готовы ставить прививку от COVID-19 ради выхода на работу

14.01.2021, 10:28, Детали
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Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей работы и выяснила, проводится ли в ярославских компаниях тестирование на COVID-19 и как жители региона относятся к вакцинации.

О тестировании

23% работающих жителей ЦФО рассказали, что их работодатель проводит тестирование абсолютно всех сотрудников на COVID-19, еще 20% – что тестирование проходит выборочно. В большинстве случаев тестирование на COVID-19 проводится за счёт компании, только 13% рассказали, что их работодатель обязывает сотрудников делать исследование за свой счёт.

О безопасности вакцины

Лишь 6% ярославцев считают, что прививку против COVID-19 безопасно делать до окончания испытаний вакцины и подтверждения ее эффективности, 75% придерживаются обратной точки зрения, остальные затруднились ответить. Больше всего тех, кто уверен в безопасности неиспытанной вакцины, среди рабочего персонала, меньше всего – среди представителей науки и образования.

О прививке

19% респондентов из Ярославской области предпочтут привиться от COVID-19 российской вакциной, 23% – зарубежной, если в следующем году появится такая возможность (при условии, что вакцина уже пройдет все испытания, а эффективность подтвердится). 25% сообщили, что не будут делать прививку вовсе, остальные затруднились ответить. Российскую вакцину чаще выбирают представители сферы безопасности и рабочий персонал, зарубежную – ИТ-специалисты и маркетологи/рекламщики. Отказ от прививки против COVID-19 чаще всего встречается среди административного персонала и банковских служащих.

Только 19% жителей Ярославской области, которые постоянно работают из дома, согласны поставить прививку от COVID-19 ради того, чтобы безопасно ходить в офис. Еще 72% к этому не готовы, остальные затруднились ответить.



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