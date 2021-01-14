Ученые предупредили о наступлении нового ледникового периода

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14.01.2021, 10:22, Разное
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Ученые полагают, что глобальное потепление в итоге станет причиной нового ледникового периода. В Антарктике продолжают разрушаться айсберги, обломки которых, попадая в океан, изменяют циркуляцию воды в нем.
Исследованием влияния разрушенных айсбергов на циркуляцию океана и климат планеты занимались сотрудники Кардиффского университета. Они выяснили, что из-за разрушенных ледников в Атлантику начинает поступать пресная вода, из-за которой происходит похолодание.

При этом возникает данное явление из-за глобального потепления, усиление которого происходит благодаря деятельности человека — выбросу углеродов в атмосферу Земли. Вода вокруг айсбергов становится теплой, поэтому их целостность нарушается.

По словам климатологов, аналогичную взаимосвязь между изменениями в циркуляции океана и наступлением ледникового периода можно было наблюдать 1,6 млн лет назад. Однако они уверены, что темпы роста температуры можно замедлить, если все начнут придерживаться Парижских соглашений.



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