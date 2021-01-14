 

Из-за снегопада в Москве задержали и отменили более 25 авиарейсов

14.01.2021, 10:00, Новости дня
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К утру 14 января в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за сильных снегопадов были задержаны или отменены 27 авиарейсов.

По данным «Яндекса», предоставленным аэропортами к 10.20 четверга, во Внуково задержаны шесть рейсов, в Домодедово девять рейсов задержаны, четыре отменены, в Шереметьево задержаны шесть рейсов, отменены два.

Также из-за снегопада затруднено движение на московских дорогах. Пробки составляют семь баллов. Горожанам рекомендуется по возможности пользоваться общественным транспортом, а водителям – соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, пишет «Коммерсант».

В ночь на 14 января в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в Москве после снегопада превышает 30 см.

– Всю ночь в Москве шел снег, кружила метель. За 12 часов на город выпало 5-11 мм осадков. На ВДНХ сумма осадков составила 10 мм, около 23% месячной нормы. Высота снежного покрова в городе составила: на ВДНХ 34 см, в Тушино и МГУ 32 см, на Балчуге 30 см, что превышает средние многолетние значения, – говорится в сообщении портала «Метеоновости».

Кроме того, минувшая ночь оказалась самой холодной с начала зимы, на ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до минус 14,3 градуса.



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