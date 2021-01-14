 

РФПИ и бразильская Uniao Quimica обсудили партнерство и производство вакцины “Спутник V” в Бразилии

14.01.2021, 9:50, Разное
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В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в Россию приехали представители и бразильской фармкомпании Uniao Quimica. Они высоко оценили эффективность вакцины от коронавируса “Спутник V” и намерены обсудить с РФПИ и разработчиками препарата – НИЦЭМ имени Гамалеи – вопросы партнёрства и производства прививки в Бразилии. Руководство компании также сообщило о готовности властей страны зарегистрировать вакцину.

Помимо этого представители фонда и Uniao Quimica работают над созданием рабочей группы из стран БРИКС для совместной борьбы с пандемией COVID-19.

В РФПИ также сообщили, что Минздрав Венесуэлы уже объявил о регистрации “Спутника V” в рамках ускоренной процедуры. Ранее её таким же образом зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и Палестине. Помимо них препарат также будет поставляться в Индию, Китай, Южную Корею и другие страны.

Генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев приветствовал решение венесуэльского Минздрава о регистрации вакцины и отметил, что препарат уже является частью национального портфеля вакцины в ряде стран Латинской Америки. Он также выразил надежду на скорое начало сотрудничества и с другими государствами региона.



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