 

Воробьев призвал жителей Подмосковья пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

14.01.2021, 9:50, Разное
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям Подмосковья с рекомендацией не пользоваться личным транспортом в ближайшее время из-за сильного снегопада. Глава региона обратил внимание, что осадки продолжатся в течение суток.

По словам Воробьева, это позволит гражданам сэкономить время и избавит их от лишних рисков. Он отметил, что в настоящее время для уборки снега задействованы восемь тысяч дворников, две тысячи дорожных сотрудников и 2,7 тысячи единиц специальной техники, передаёт телеканал “360”.

Кроме того, Андрей Воробьёв поручил глав муниципалитетов и коммунальных служб следить за развитием ситуации и в случае необходимости привлечь больше ресурсов для борьбы с последствиями непогоды, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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