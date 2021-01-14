В Москве началось строительство взлетно-посадочной полосы рядом с СИЗО «Лефортово»

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14.01.2021, 9:51, Разное
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В Москве стартовали строительные работы по созданию нового участка для приема и отправки воздушных судов.

Ожидается, что проект будет завершен в кратчайшие сроки и готовая полоса сможет принять первый самолет уже 17 января текущего года.

ВПП будет построена на основе действующей улицы Лефортовский Вал, на которой расположено знаменитое СИЗО. В настоящий момент полным ходом идет подготовка к строительству новой полосы. Движение на улице полностью перекрыто, дорожные службы эвакуируют припаркованные автомобили.

Коммунальные работники проводят вырубку всех зеленых насаждений, демонтаж фонарных столбов и других металлоконструкций, которые могут создать помехи при посадке самолета. Ликвидация пешеходной части Лефортовского Вала позволит добиться максимальной ширины для будущей ВПП.

По расчетам инженеров размеры полосы позволят принимать самолеты типа Boeing 737.

Мэрия Москвы заверила жителей района, что Лефортовская ВПП является временной заменой недавно обанкротившемуся аэропорту Внуково. Полоса должна будет принять всего один самолет ФСИН в ближайшее воскресенье, после чего ее работа будет прекращена, и по ней снова откроют автомобильное движение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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