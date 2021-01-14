Племяннику королевы Елизаветы II грозит тюрьма за попытку изнасилования

14.01.2021, 9:44, Разное

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Вслед за скандалами с участием принца Эндрю и принца Эдварда, королева получила удар по репутации от другого члена семьи. На этот раз отличился, но в негативном плане, Саймон Патрик Боуз-Лайон – 19-й граф Стратморский и Кингхорнский, правнучатый племянник королевы-матери и внучатый племянник королевы Елизаветы II. Нынешний хозяин замка Глэмис в Шотландии, где королева провела детство, принимал у себя гостей, после чего признался в том, что попытался применить насилие в отношении 26-летней девушки, чье имя не называется.

Саймон Патрик Боуз-ЛайонКак сообщает Daily Mail, 34-летний Саймон во время приема был увлечен одной из девушек, после чего, изрядно выпив, вломился к ней в комнату, толкнул на кровать, попытался поцеловать, раздеть, утверждая, что хочет заняться с ней сексом. На все попытки девушки сопротивляться и выгнать графа тот отвечал: “Ты никто, чтобы указывать мне, что делать в моем доме”. В итоге, после 20-минутной схватки с пьяным представителем королевской семьи девушке удалось вышвырнуть его за дверь, после чего она начала рассылать друзьям, также находившимся в замке, просьбы о помощи.

Она спала, когда услышала стук в дверь. Боуз-Лайон кричал: “Это Сэм, пожалуйста, впусти, это важно”. Она думала, что что-то случилось, открыла дверь, после чего Саймон толкнул ее на кровать, сильно сжал ее грудь. Она убежала в ванную комнату, но Боуз-Лайон преследовал ее,

— рассказал адвокат пострадавшей, которая утром сразу же покинула замок. Саймон, в свою очередь, попытался извиниться перед ней за произошедшее, заявив, что ему очень стыдно, и что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но девушка успела подать заявление в полицию, и теперь графу грозил до 5 лет тюрьмы за попытку изнасилования. Пока его выпустили под залог и внесли в реестр сексуальных преступников.

Саймон Патрик Боуз-Лайон (на заднем плане) на похоронах Королевы Матери Королева Елизавета II и принц Филипп