 

В Польше продлили арест экс-главе “Укравтодора” Новаку

14.01.2021, 9:32, Новости дня
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Окружной суд в Варшаве продлил срок ареста бывшему и.о. главы “Укравтодора” Славомиру Новаку еще на три месяца. Об этом 13 января сообщило “Польское радио”.

Прокурор Ян Дрелевский рассказал радио, что в суде считают, что представленные доказательства указывают на “высокую вероятность совершения подозреваемым всех действий, которые касаются обвинения”.

По его словам, суд также разделяет мнение относительно возможного мошенничества, а также относительно угрозы сурового наказания лишением свободы.

Новак останется под арестом до 16 апреля. 

Новак исполнял обязанности главы “Укравтодора” с октября 2016-го по сентябрь 2019 года. После увольнения по собственному желанию он вернулся в Польшу.

Летом 2020 года Новака и еще нескольких человек задержали в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях. Прокуратура Варшавы предъявила Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций в 2016–2019 годах Новак получил более 1,3 млн злотых (около $346 тыс.). По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний за продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.

22 июля Новак был арестован на три месяца. 24 ноября Апелляционный суд Варшавы продлил арест для экс-главы “Укравтодора“ до января 2021 года. Новака подозревают в совершении 11 коррупционных деяний.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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