 

СБУ заявила о блокировке нелегальной продажи янтаря в страны Восточной Азии

14.01.2021, 9:32, Новости дня
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Служба безопасности Украины заявила о блокировании продажи большой партии янтаря в страны Восточой Азии. Об этом пресс-служба СБУ сообщила 13 января.

По данным следствия, к попытке сбыта янтаря причастны двое жителей Новограда-Волынского Житомирской области.

“В течение нескольких лет дельцы скупали “солнечный камень” у нелегальных копателей с северных областей Украины. После сортировки и расфасовки злоумышленники при посредничестве фигурантов ранее открытых уголовных производств переправляли нелегальный товар транзитом через третьи страны иностранным заказчикам. По оперативным данным, ежемесячно они сбывали янтаря почти на 2 млн грн”, – говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли 55 кг янтаря, стоимость которого предварительно оценивается в сумму до 1 млн грн. Его направили на экспертизу.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Незаконную добычу янтаря фиксировали в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

В августе 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия.

2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря. Правительственный законопроект №2240 внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Зеленский подписал закон 27 декабря. Документ ввел единые разрешения на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участке до 10 га через электронные аукционы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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