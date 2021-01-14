 

Папа Римский отпустил все грехи Алексею Навальному – «Он чист и перед Богом, и перед земными властями»

14.01.2021, 9:11, Разное
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Папа Римский Франциск издал специальную буллу и отпустил все грехи российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который объявил о своём намерении вернуться в Россию 17 января.

– Навальному в минувшем году выпали тяжёлые испытания, если бы Господь хотел его призвать к себе, то Алексей покинул бы наш бренный мир, но он выжил, значит, у него есть божественное предназначение. Сегодня Навальный, несмотря на все риски, убывает на восток, ибо так велит его сердце. Также и наши предки, святые миссионеры и паладины, по повелению сердца отправлялись в языческие земли нести веру Христову. Я отпускаю все грехи Алексею, с этого дня он чист и перед Богом, и перед земными властями, – отметил понтифик.

Как передает Радио Ватикана, сейчас рассматривается вопрос о выдаче Навальному гражданства Ватикана, которое позволит ему стать официальным представляем Святого престола в России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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