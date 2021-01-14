В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков

14.01.2021, 9:07, Новости дня

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Балканский циклон «Димитриус» принес в российскую столицу обильные снегопады, в ночь на четверг выпала пятая часть месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец рассказал, что «в Москве на базовой метеостанции ВДНХ в осадкомеры попало 8 миллиметров, что составляет 19% месячной нормы, столько же зафиксировано в Наро-Фоминске, Михайловском (…) и 9 миллиметров – в Можайске, Кашире и Коломне», передает РИА «Новости».

«Выпала пятая часть месячной нормы с полуночи до утра», – добавил он.

Синоптик заявил, что днем в четверг снегопад утихнет, хотя выпадет еще порядка 5-8 миллиметров снега.

«Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура минус 12 – минус 14 в Москве, минус 10 – минус 15 по области», – добавил Тишковец.

Он отметил, что при такой высокой влажности, она составляет 91%, и довольно плотном ветре температура будет ощущаться на уровне минус 19.

«Холодно, неприятно, но интенсивность снегопада в течение дня будет постепенно снижаться. Но все равно снежные заносы, ухудшение видимости до нескольких километров – все это остается в силе, и довольно сложные погодные условия. Сбои в наземном и авиасообщении – это все актуально», – рассказал специалист.

Между тем пробки утром в четверг в Москве составляют семь баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным на 08.28 мск, движение затруднено на Волгоградском, Рязанском и Октябрьском проспектах, а также на Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов. Движение затруднено также на нескольких участках Третьего транспортного кольца.

Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и большинстве набережных, а также на севере, северо- западе, юге и юго-западе МКАД.

При этом вылетные магистрали преимущественно свободны.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отмечается, что из-за сильного снегопада на дорогах образовались снежные заносы и гололедица. Водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Рекомендуется по возможности пользоваться городским транспортом, чтобы коммунальные службы быстрее смогли расчистить дороги и устранить последствия снегопада.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг.