В Москве отменили дистанционное обучение для школьников – подробности

14.01.2021, 9:02, Разное

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Учащиеся с 1 по 11 класс вернутся в школы с 18 января и приступят к обучению в обычном режиме. Транспортные карты детей будут разблокированы.

Мэр столицы отметил, что решение об отмене удаленки для школьников было непростым. Риск роста заболеваемости коронавирусом по-прежнему очень велик.

“Школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности”, – подчеркнул Собянин в своем блоге. В случае выявления одного случая заражения весь класс будет переведен на дистанционное обучение.

Все городские вузы и колледжи, спортивные школы, учреждения дополнительного образования будут находиться на каникулах или работать в режиме удаленки до четверга, 21 января.

Градоначальник рассказал, что если ситуация с распространением вируса начнет улучшаться в ближайшие дни, то власти города рассмотрят возможность смягчения еще ряда ограничений.

Собянин напомнил, что столичные предприятия и организации должны следовать предписаниям врачей, а граждане – использовать средства защиты (маски, перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.

Также мэр призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации. “Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни”, – подчеркнул Собянин.