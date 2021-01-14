 

Коронавирус в мире подтвердили более чем у 92 млн человек

14.01.2021, 8:40, Новости дня
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В мире по состоянию на 14 января коронавирус подтвердили более чем у 92 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Коронавирус в мире подтвердили у 92,3 млн человек, 1 млн 978 тыс. пациентов умерли, почти 51 млн выздоровели.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (23 млн заболевших, 384,7 тыс. умерших);
Индия (почти 10,5 млн заболевших, 151,5 тыс. умерших, 10,1 млн выздоровевших);
Бразилия (почти 8,3 млн заболевших, почти 206 тыс. умерших, 7,3 млн выздоровевших);
Россия (3,4 млн заболевших, 62,5 тыс. умерших, 2,8 млн выздоровевших);
Великобритания (3,2 млн заболевших, 84,9 тыс. умерших).

Украина в списке на 17-м месте. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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