Уехавший в Канаду отец актера Мазурова спустя 39 лет отказался встречаться с сыном

14.01.2021, 8:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский актер Дмитрий Мазуров из сериала «Учитель» спустя 39 лет нашел биологического отца, проживающего в Канаде. Но тот отказался встретиться с ним и сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить отцовство.

В другую страну вероятный отец Дмитрия Мазурова отправился, когда мать актера была беременной. Из-за этого предательства артист ненавидит его. Однако внук, который ни разу не видел деда, решил поискать его самостоятельно. В Канаде он нашел Владимира Яхно, но тот совсем не проявил интереса к сыну и внуку.

Позднее мама Дмитрия Мазурова пояснила сыну, что ему отцом приходится создатель кукол Игорь Кириченко. Тот даже посетил программу «На самом деле», где рассказал, что в прошлом любил мать актера и даже не подозревал о наличии сына. Но ДНК-тест не подтвердил их родство, поэтому эксперты студии сочли, что Владимир Яхно может быть папой артиста, но без экспертизы об этом сейчас им сложно судить.