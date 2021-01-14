 

Уилл Смит ударил в челюсть звезду фильмов Marvel

14.01.2021, 8:36, Разное
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Голливудский актер Энтони Маки, сыгравший в киновселенной Marvel супергероя Сокола, рассказал, как пропустил удар в челюсть от Уилла Смита. При этом пострадал он, будучи приглашенным на день рождения.
Инцидент произошел в Будапеште, где Уилл Смит решил отметить 50-летний юбилей. Агент Энтони Маки предложил ему посетить мероприятие, где тот мог бы поздравить своего коллегу. Артист согласился и даже купил торт, который он привез на вечеринку, где для Уилла Смита организовали концерт.

Когда настала очередь Энтони Маки поздравлять именинника, он вышел на сцену. Там его встретил Уилл Смит. Он полагал, что Маки хочет ему «дать пять», поэтому поднял свою руку и резко ударил гостю в челюсть. Удар оказалась достаточно ощутимым, отметил Энтони Маки, но знакомство в целом он назвал запоминающимся.

Стоит напомнить, что в прошлом году Уилл Смит из-за похожего случая лишился зубов, когда его случайно ударил клюшкой Джейсон Деруло.



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