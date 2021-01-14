 

Женщина долго не могла забеременеть, пока не выяснилось – она мужчина

14.01.2021, 8:34, Разное
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Поступив в клинику с жалобами на боль в животе, жительница Калькутты (Индия) узнала, что с рождения была мужчиной с редким генетическим заболеванием и поэтому не сможет иметь детей.

30-летняя жительницы Калькутты, которая уже девять лет состояла в браке, недавно посетила городскую больницу с жалобами на сильные боли в нижней части живота. Онколог Анупам Датта и хирург Соумен Дас провели все необходимые анализы и выяснили, что на самом деле их пациент – мужчина.

– Внешне он совершенно неотличим от женщины: высокий голос, превосходно развитая грудь, сформированные половые органы. Однако у него с рождения отсутствовала матка и яичники, никогда не было менструаций, – рассказал доктор в интервью PTI.

Как такое возможно? Все дело в синдроме Морриса, также известном как «синдром нечувствительности к андрогенам». Это чрезвычайно редкая патология развития, врожденное нарушение эндокринной системы из-за мутировавшего гена. В результате, в особо тяжелых случаях, женские гормоны в организме значительно превосходят уровень мужских. Тело практически перестает воспринимать тестостерон, в результате чего во время развития закладываются преимущественно женские признаки.

При всем этом у пациентки выявлен «мужской» набор хромосом XY. Биопсия показала, что яичники в теле больного так и не опустились, а сами ткани воспалились из-за раковых образований – отсюда и острые боли. Выяснилось, что 28-летняя сестра и две тети по материнской линии также страдают от схожего состояния (правда, степень тяжести синдрома врачи не уточнили). В настоящее время семья готовится к операции и посещает психотерапевта, который помогает им разобраться в этой непростой ситуации.



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