Самолет рейса Москва – Салехард аварийно сел в Пулково

14.01.2021, 7:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пассажирский самолет Airbus А-320, направлявшийся из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за технической неисправности, сообщил представитель экстренных служб.

После взлета на борту лайнера сработал датчик неисправности приборов, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, самолет и пассажиры при посадке не пострадали. Обстоятельства инцидента выясняются.

Какой авиакомпании принадлежит лайнер, собеседник агентства не уточнил.

Напомним, 16 декабря Boeing 737, вылетевший из Домодедово, приземлился в аэропорту Пулково. Во время полета на борту была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования.