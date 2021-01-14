 

В путешествие по стране в новогодние праздники отправились 10 млн россиян

14.01.2021, 7:56, Новости дня
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В новогодние и рождественские праздники в путешествие по стране отправились около 10 млн россиян, загрузка российских загородных отелей составила 70-90%, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Около 10 млн человек путешествовали по стране в период новогодних и рождественских праздников. При этом россияне выбирали в основном активный отдых на природе или оздоровительный туризм вместо традиционных экскурсий по городам», – сказал Чернышенко, передает ТАСС.

По его словам, загрузка российских загородных отелей во время новогодних праздников составила 70-90%. «Между тем ограничительные меры, введенные в некоторых регионах, сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий. Кроме этого, изменилась работа предприятий питания, музеев и других традиционных мест притяжения туристов. В связи с этим в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80%», – сказал Чернышенко.

Ранее в Ростуризме сообщали, что россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата составила 1,2 млрд рублей. При этом россияне, которые купили туры или забронировали отели по программе туристического кешбэка, смогут перенести путешествие до конца 2021 года. 



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