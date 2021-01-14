Никакой дистанции — катастрофические кадры с горнолыжных курортов Австрии вынуждают вмешаться полицию

14.01.2021, 7:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Несмотря на жёсткие коронавирусные ограничения и локдаун, Австрия открыла свои горнолыжные склоны, что привело к большому наплыву туристов. На сделанных в выходные «катастрофических кадрах» видны большие скопления людей, не соблюдающих социальную дистанцию, отмечает немецкий журнал Focus. Для контроля над ситуацией теперь приходится вмешиваться полиции, а власти говорят о возможном закрытии некоторых подъёмников.



Reuters

В Австрии, как и в Германии, сейчас действует локдаун, однако горнолыжные курорты открылись, пишет немецкий журнал Focus. При этом кадры, сделанные в выходные, свидетельствуют о том, что никто не соблюдает социальную дистанцию. Теперь любителям горнолыжного спорта грозят последствия, и это касается в том числе немецких туристов.

Как подчёркивает издание, несмотря на жёсткие коронавирусные правила в стране и в отличие от других государств ЕС, Австрия в Рождество в самостоятельном порядке открыла свои горнолыжные склоны для туристов. В результате снова вспыхнули ожесточённые дискуссии по этому поводу. Слишком много людей заскучали сидеть на карантине и ищут возможности для смены обстановки.

О «катастрофических кадрах» в связи с этим заявил австрийский министр здравоохранения Рудольф Аншобер, когда в СМИ появились изображения многочисленных туристов в горнолыжных регионах страны, не соблюдающих социальную дистанцию.

По правилам, подъёмники должны быть заняты только наполовину, а посетители старше 14 лет обязаны носить маски и соблюдать дистанцию. Однако перед остановками подъёмников местами образуются длинные очереди, в которых толпится народ. Горные вершины заполонили отдыхающие. В некоторых областях на наплыв туристов отреагировали ещё в праздничные дни и закрыли парковки или усилили контроль, но другие регионы проявили меньше последовательности в связи с появлением высокого числа посетителей.

Теперь в дело приходится вмешаться полиции, чтобы позаботиться о соблюдении санитарных норм в австрийских горнолыжных районах. «При необходимости может быть остановлена работа подъёмников», — заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. Он намерен «вместе с ведомствами здравоохранения принять строгие меры против заблудших овец среди операторов подъёмников».

Однако многие опасаются общего запрета на работу всех подъёмников, независимо от того, будут ли там соблюдаться необходимые меры или нет. Также это рушит надежды немецких туристов, подчёркивает издание: после введения локдауна в Австрии, который должен продлиться до 24 января, границы вряд ли будут для них открыты. Впрочем, пока несоблюдение коронавирусных правил не отразилось на числе заражённых в горнолыжных областях, отмечает немецкий журнал Focus.