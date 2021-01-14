 

Гривна к доллару укрепилась до 27,97 грн/$.

14.01.2021, 7:44, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 14 января.

Гривна к доллару укрепилась на восемь копеек – с 28,05 грн/$ до 27,97 грн/$.

Курс гривны к евро поднялся на четыре копейки – с 34,08 грн/€ до 34,04 грн/€.

К российскому рублю гривна ослабла с 3,78 грн за 10 руб. до 3,79 грн за 10 руб.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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