В 90-х из-за бедности Сати Казанова и ее семья завтракали хлебом с маргарином

14.01.2021, 7:40, Разное

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Российская певица Сати Казанова пояснила о тяжелом финансовом положении, в котором однажды оказалась ее семья. Это произошло с приходом 90-х, когда будущей исполнительнице и ее родителям приходилось завтракать хлебом с маргарином «Рама».

На своей странице в Instagram Сати Казанова решила поразмышлять о роли финансов в жизни, для этого она вспомнила свое детство. Оно, по словам певицы, прошло у нее замечательно. Ее папа работал дальнобойщиком, поэтому она могла почувствовать себя «принцессой», однако все это завершилось с приходом 90-х.

У отца Сати Казановой появились долги, за которыми регулярно приходили кредиторы. Ради выхода из положения глава семейства решил переехать в Нальчик, где с супругой они устроились работать на рынке. В то время певица столкнулась со страшной бедностью. В квартире, где они жили, бегали тараканы, а на завтрак ей обычно давали хлеб с маргарином.

Уже в 17 лет родители ей позволили петь за деньги в ресторанах, а позднее она стала участницей проекта «Фабрика звезд», после которого Сати Казанова начала получать высокие гонорары, позволившие закрыть все долги. Сейчас певица решила посвятить себя этнической музыке, считая ее занятием для души, хотя до этого момента исполнительница работала в жанре поп-музыки вместе с группой «Фабрика», из которой она недавно ушла.