Гордума Якутска проголосовала за отставку мэра Авксентьевой

14.01.2021, 7:00, Новости дня

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Якутская городская дума на сессии в четверг приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой.

«Решение принято. Разрешите мне от всего сердца поблагодарить Сардану Владимировну за совместную работу. Вместе мы плодотворно и конструктивно проработали 2,5 года», – приводит слова председателя Якутской городской думы Альберта Семенова ТАСС.

За проект решения проголосовали 17 депутатов, против выступили шесть, еще один парламентарий воздержался.

Исполняющим обязанности мэра Якутска назначен Евгений Григорьев, ранее занимавший должность первого замглавы города. «Хочу пожелать Евгению Николаевичу (Григорьеву) успешной работы и плодотворного сотрудничества с депутатским корпусом Якутской городской думы во благо развития и процветания родного города», – сказал Семенов.

Напомним, в понедельник Авксентьева подала в отставку из-за состояния здоровья, попросив поддержать на выборах Евгения Григорьева. В 2018 году Авксентьева стала первой женщиной-мэром Якутска. Из-за нестандартного взгляда на работу муниципалитета, активности в социальных сетях и непрерывного сокращения расходов на собственную администрацию ее стали называть «мэром здорового человека». Она рассказывала, что на работе ей поступали угрозы, ее пытались шантажировать.