 

ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса

14.01.2021, 7:00, Новости дня
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Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, сообщил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

«Мы вступаем во второй год (пандемии – прим. ВЗГЛЯД), и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его (коронавируса) распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», – передает РИА «Новости» слова Райана.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что данные, поступившие в организацию за последние две недели, указывают на то, что заболеваемость «вновь достигла пика».

По мнению Райана, в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, наблюдается «идеальный шторм». Факторами, приведшими к увеличению распространения инфекции, стали морозы, скопление людей внутри помещений, а также циркулирующие новые штаммы коронавируса.

Накануне ВОЗ заявила, что число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 5 миллионов, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 85 тысяч.



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