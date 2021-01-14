Старт массовой вакцинации в Африке рискует задержаться на три года

14.01.2021, 6:54, Новости дня

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Существует риск того, что массовая вакцинация от коронавируса в Африке начнётся лишь в 2024 году, пишет N-TV. Причина заключается в том, что богатые страны раскупают все доступные дозы вакцины, в то время как остальной мир вынужден ждать. Что же касается организации Covax, занимающейся распределением вакцин, то ей сильно не хватает средств.



Reuters

На фоне эмоциональных споров о начале массовой вакцинации в странах ЕС многие забывают о том, что целому ряду стран придётся ждать прививок от коронавируса ещё очень долго, пишет N-TV. Богатые страны скупили почти все доступные сейчас дозы вакцины, поэтому остальному миру придётся оставаться в ожидании: особенно сложная ситуация складывается в Африке.

Несмотря на усилия организации Covax, призванной сделать вакцину от коронавируса доступной во всём мире, распределение вакцины в Африке идёт очень медленно. На прошлой неделе в ВОЗ сообщили о том, что беднейшие страны начнут получать первые дозы вакцины в начале февраля. При этом цели остаются амбициозными, отмечает издание: в 2021 году даже в самых бедных странах должно быть вакцинировано 20% населения.

Однако, согласно информации из СМИ, Covax сильно не хватает средств. Поэтому возможен сценарий, при котором массовая вакцинация в Африке начнётся лишь через три года, пишет N-TV. По словам немецкого врача Гизелы Шнайдер, Африка находится лишь на самом первом этапе лицензирования вакцин. При этом Шнайдер уверена, что при наличии достаточного количества доз африканские страны сумеют организовать эффективную кампанию по вакцинации: «В Африке хорошо умеют прививать. Мы видели это во время эпидемии Эболы в Конго». Кроме того, Шнайдер отмечает, что большая часть населения африканских стран готова прививаться.

Как пишет N-TV, последующие несколько лет будут сложными для Африки. Их можно будет облегчить, если обеспечить хотя бы в какой-то степени справедливое распределение вакцин в мире.