 

«Идеальный шторм» – после зимних праздников США столкнулись с крупнейшей вспышкой Covid-19

14.01.2021, 6:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После рождественских праздников США переживают крупнейшую вспышку заболеваемости коронавирусом с начала пандемии, пишет ABC News. Как передаёт телеканал, в больницах по всей стране не осталось свободных мест, и врачи вынуждены отказывать нуждающимся в помощи пациентам в госпитализации.

Тем временем, мы видим крупнейшую вспышку инфекции за прошедшее время, и она пока не достигла своего пика. На сегодняшний день вирус был выявлен у 22 миллионов американцев. В среднем, это 246 тысяч случаев в день или 170 случаев в минуту. Потеряно более 379 тысяч жизней — это 3200 смертей в день. Сегодня мы находимся рядом с врачами скорой помощи, когда пациентам, остро нуждающимся в помощи по всей стране, отказывают в госпитализации. Палат и коек нет — иногда в двух, трёх больницах подряд.  С репортажем корреспондент ABC Кейли Хартунг.

Сегодня доктора готовятся к тому, что они называют «идеальным штормом». Больницы уже работают на пределе возможностей, а постпраздничная вспышка заболеваемости набирает обороты.

АЛИ ДЖАМЕДОР, главный врач медицинского центра Святой Марии: Число пациентов, поступающих в больницы, находится на невиданном для большинства медицинских учреждений уровне.

Калифорния приближается к отметке в 30 тысяч смертей с начала пандемии. Только в Округе Лос-Анджелес число заболевших близится к миллиону. Больницы вынуждены отказывать машинам скорой помощи в приёме. Сегодня мы видели это своими глазами вместе с сотрудниками пожарной части Лонг-Бич.  

ДЖЕЙК ХЕФЛИН, пожарная часть Лонг-Бич: Это те трудности, с которыми нам, как сотрудникам пожарной части приходится бороться, чтобы гарантировать быструю реакцию на нужды общины.

КЕЙЛИ ХАРТУНГ, корреспондент ABC: И спустя одну, две, три, больницы вы просто начинаете искать ближайшую койку.

ДЖЕЙК ХЕФЛИН: Именно так.

Эта история повторяется по всей стране — и в рекордных масштабах. Сегодня почти 130 тысяч человек госпитализированы с коронавирусом. Врачи Алабамы называют кризис ужасающим.

ДОН УИЛЬЯМСОН, Ассоциация больниц Алабамы: Фактически всё идёт к тому, что плановые, не экстренные процедуры просто перестанут производиться.

Новые опасения касательно мероприятий, способных стать причиной массового распространения инфекции, оправдались с возникновением этой сцены. Болельщики, в основном без масок, заполонили улицы Таскалусы после победы Алабамы в национальном чемпионате по американскому футболу. В Лас-Вегасе заразились девять членов семьи Соттитани. Отец семейства Эрик не выжил.

ЖЕНЩИНА: Если вы думаете, что вас это не коснётся, вы ошибаетесь. Эта болезнь не видит различий, поверьте. Поверьте мне. Она поражает всю семью.   

КЕЙЛИ ХАРТУНГ: Девид, сегодня Центр по контролю и профилактике заболеваний объявил. Что любой человек, пытающийся вылететь в США, должен предоставить отрицательный результат  анализа на Covid-19, иначе ему будет не разрешено сесть в самолёт, независимо от его гражданства и наличия вакцинации. Девид?

С нам была Кейли Хартунг. Спасибо, Кейли.

Дата выхода в эфир:12 января 2021 года



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Минобороны Армении сообщило о ракетных ударах Азербайджана по Карабаху

14.11 / “Украина даже вздрогнет”. Лукашенко объяснил, что было бы с Беларусью в случае “блицкрига” оппозиции

10.11 / Немецкие евреи всё чаще задумываются об эмиграции

03.09 / Вопрос дня: Почему россиянам хотят запретить фотографировать книги в магазинах?

24.10 / В Минске начался «гордый женский марш профессий»

11.07 / Политика: Окружение Фургала подставило жителей Хабаровска

22.09 / США отчитались об уничтожении около 300 тыс. снарядов с ипритом

09.07 / Фургал, Жириновский, Кремль и криминал 

05.08 / Планировавшим теракты в Хасавюрте сторонникам ИГ вынесли приговоры

18.08 / Как после 11 сентября – на фоне протестов в США темнокожие американцы активно закупают оружие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска