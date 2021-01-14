Мнение: Казус Илларионова

14.01.2021, 6:52, Разное

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Отечественная либеральная общественность волнуется. Бывшего советника Путина, который уже лет так 15 его разоблачает в интернете, начали прессовать в США за критику происходящего в США. Дошло до смешного, начали вызывать на ковер в том институте, при котором Илларионов гужевался в США. История настолько прекрасна, что стоит ее привести целиком.

Казус Илларионова

Обана! Как я и опасался на днях (в посте "Илларионов рискует"), в отношении Илларионова уже пошли репрессии – пока что его собираются погнать с работы. По доносу. Там, в США, в Вашингтоне. И знаете за что? За его пост в ЖЖ! Натурально – объявлено, что конкретно за пост его уже вызвали "на ковер" к руководству Института Катона. Я даже не понимаю, как руководство может "обсуждать" с Илларионовым его пост – они что, читают по-русски? Не видел, чтобы Илларионов давал его англоязычную версию. Стало быть, пост перевели – и теперь шьют ему целое дело. Как бы "антиамериканскую деятельность" не пришили в итоге, в лучших американских традициях – тогда он увольнением не отделается. Демократы мстительны – могут и посадить лет на 10. А вы говорите – бан в Твиттере.

Впрочем, статья из журнала Политико про Илларионова настолько красноречива, что ее стоит привести целиком. Да и интерес наш более чем оправдан – все-таки Андрей свой брат-жжист…

"Либертарианский Институт Катона внимательно изучает сообщение в блоге, опубликованное одним из его старших сотрудников, бывшим советником президента России Владимира Путина по экономической политике, которое содержит теории заговора о выборах 2020 года и направлено на защиту сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий на прошлой неделе.

Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Центра глобальной свободы и процветания Института Катона, в пятницу в своем личном блоге Live Journal выдвинул необоснованные обвинения в том, что штурм Капитолия был «ловушкой» , поставленной полицией после преднамеренной «провокации» активистов Black Lives Matter и демократов.

Он также акцентировал внимание на необоснованных заявлениях о проникновении Антифа в протесты, заявил, что «до сих пор неизвестно», кто победил на президентских выборах 2020 год а, обвинил руководство Демократической партии в «стремлении установить свое монопольное доминирование в стране» и написал, что мятежники «определенно не нарушали Конституцию США», когда они ворвались в здание.

Эта риторика резко контрастирует с заявлением, опубликованным на прошлой неделе президентом и генеральным директором Института Катона Питером Геттлером, который назвал нападение на Капитолий «прямым нападением на Конституцию Соединенных Штатов, верховенство закона и нашу конституционную республику». Комментарии Илларионова сейчас «обсуждаются среди высшего руководства» и непосредственно с Илларионовым , сказал представитель Cato Кори Уэйлен.

«Высшее руководство Института Катона категорически отвергает претензии, высказанные в блоге господина Илларионова» , – говорится в заявлении Уэйлена для POLITICO. «Этот вопрос обсуждается среди высшего руководства и с господином Илларионовым. Насильственное нарушение конституционных процессов неприемлемо и должно быть безоговорочно отвергнуто. Власть толпы – это не путь к свободе. Попытка насильственно удержать у власти побежденного президента наносит удар по основному положению Конституции о защите прав и свобод американского народа».

Катон – один из нескольких институтов и организаций, которые еще больше попытались дистанцироваться от президента Дональда Трампа и его союзников после смертоносного нападения на Капитолий. Но некоторые аналитики высказывают опасения, что комментарии Илларионова могут восприниматься как официальные в силу его принадлежности к данному аналитическому центру, и перед ними вновь встает призрак российских попыток посеять хаос и сомнения в легитимности выборов в США.

Илья Заславский, исследователь, ныне ведущий проект по постсоветской клептократии, назвал посты Илларионова «откровенно опасными», отметив, что они широко распространены в России и среди российско-американских сторонников Трампа.

«Будучи ученым и аналитиком, он подпитывает дальнейшую ненависть и восстание», – сказал Заславский. В биографии Илларионова говорится, что он был «главным экономическим советником Путина» с 2000 по декабрь 2005 года и «был давним другом Института Катона». Илларионов не дал немедленного ответа на просьбу прокомментировать ситуацию».

https://www.politico.com/news/2021/01/12/cato-fellow-election-conspiracy-theories-458248

Вот так, в лучших также и советских традициях. Все как положено при разборе "персонального дела" – тут же тебе и аккуратный донос приложен, от некоего Заславского ("назвал посты откровенно опасными" – может, он на его место метит)? И весь набор "убийственных обвинений" – "теория заговора", "плохо отзывался об Антифа и BLM", "сомневался, кто же победил на выборах"… И еще заметьте, как "ненавязчиво" в статье повторяется, что он "бывший советник Путина". То есть раньше-то ему это никак в Институте работать не мешало, но вот теперь… когда у всех открылись глаза на его вражескую сучность…

В общем, ясно, что Илларионов тем своим постом про "Поджог Рейхстага" пошел откровенно ва-банк, в лучших уже русских традициях, почти "Не могу молчать!" Молодец. Хотя, может, не ожидал, что его так оперативно вычислят? Не в Фейсбук же написал – в ЖЖ! Эх…

Но американцы-то каковы? ЖЖ-то наш – почитывают, почитывают… И русский язык не помеха. А вы говорите, что он не влиятельный.

https://sapojnik.livejournal.com/3412822.html – цинк

Вот что бывает, если кусать кормящую руку. За такие вещи можно и партбилет на стол положить. Забавно, что в статье делаются намеки, что известный борец с Путиным, на самом деле агент Путина и атакует демократию в США. Вот так и вскрылась очередная "путинская консерва".

Тот случай, когда Илларионов годами писал разоблачения на Путина в Живом Журнале и его тут никто не трогал.

Но стоило ему что-то вякнуть про страну своего нынешнего пребывания, как сразу началась классическая проработка в СМИ и на работе.

Иронично, но Илларионов до этой истории всеми силами тщился доказать, что США более свободная страна чем Россия.

Но последствия за его писанину в Живом Журнале ему прилетели отнюдь не в России, где по большому счету было как-то пофиг, что он там пишет.

Не все это ценят, но в ЖЖ спокойно можно можно хвалить Путина, ругать Путина – всем по большому счету пофиг. Кто-то рассказывает "про галактического гроссмейстера, который всех переиграл", а кто-то про "обнуленного спрятавшегося в бункере". Преследует ли как-то цензура за альтернативные мнения? Да нет, некоторые годами пишут одно и тоже. Стоит отметить, что даже на "умирающей платформе ЖЖ" цифровые цензоры из США мониторят инакомыслие, в том числе и среди "своих". А теперь представьте, если бы сервера ЖЖ располагались в США. Илларионова могли бы по щелчку просто заблокировать и все. "Из соображений безопасности". Если Трампа можно, то что цензорам какой-то Илларионов? Тьфу и растереть.

А вот отечественная "Кровавая Гэбня" годами наблюдает, как Илларионов разоблачает Путина в Живом Журнале, сервера которого находятся в России и к которым у ФСБ наверняка есть доступ. Но почему то препятствий для деятельности Илларионова в ЖЖ отечественная "Кровавая Гэбня" не ставит (если это конечно все это не операция по легендированию майора Илларионова). Вот и думайте, где больше свободы слова и демократии.

PS. А если говорить по существу того, что писал Илларионов, то это тот случай, когда я вполне согласен с Илларионовым – у штурма Капитолия 6 января вполне есть признаки "операции под фальшивым флагом" и аллюзии на поджог Рейхстага. Но есть разница – в РФ за согласие или несогласие с этой точкой зрения, вам ничего не будет. А в США вы можете за согласие с этой точкой зрения лишиться репутации, работы, доступа к социальным сетям. Так что в рамках раскручивания цензурного маховика в США, казус Илларионова дает отличную возможность провести переоценку уровня свободы слова в России.

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