 

Кристина Асмус показала новый подарок от тайного поклонника

14.01.2021, 6:46, Разное
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У бывшей супруги комика Гарика Харламова актрисы Кристины Асмус появился тайный поклонник. Артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок его очередного подарка с запиской.
Роскошный букет роз от анонимного поклонника с открыткой внутри Кристине Асмус пришел в Центр им. Вс. Мейерхольда и МХТ им. Чехова, где у нее проходили репетиции. Открытка была подписана на английском языке, сама артистка отметила, что это уже не первые цветы от незнакомого ей человека.

О разрыве брака Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили в июне прошлого года. Многие пользователи Сети сочли, что причиной такого решения послужил фильм «Текст», где актриса снялась в откровенной эротической сцене. Однако бывшие супруги эти подозрения не подтвердили.

При этом в конце 2020 года Асмус призналась, что конфликт у нее с Харламовым вспыхнул еще до написания сценария к «Тексту». Кроме того, она намекнула, что решение о разводе могло стать не общим с бывшим супругом, а ее личным.



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