Политолог Карбалевич о планах Лукашенко: Утверждение новой конституции в Белоруссии отложили на 2025 год

14.01.2021, 6:20, Разное

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Общественность до сих пор обсуждает резонансное интервью Александра Лукашенко, которое политик дал для программы российской журналистки Наили Аскер-заде. Батька рассказал о том, что проект новой Конституции в теории будет готов к концу текущего года.

Политолог Валерий Карбалевич убежден, что Александр Григорьевич намеренно затягивает решение вопроса по реформе, чтобы в итоге не выполнять данные российской стороне обязательства. Эксперт выразил предположение, что утвержденная Конституция вступит в силу лишь в 2025 году. Стоит отметить, что к этому времени текущий президентский срок Лукашенко будет близиться к завершению.

Карбалевич добавил, что последний диктатор Европы избавился от формальностей, которые были обговорены с Москвой. Теперь стало очевидно, что о досрочных президентских выборах говорить не приходится.

Причины, по которым Лукашенко не проведет референдум о новой конституции, просты. Данная процедура может спровоцировать очередной общественно-политический “взрыв”, по своим масштабам не уступающий тем событиям, которые имели место в августе 2020 года.

Карбалевич уточнил, что отодвинутая конституционная реформа превращается в некий призрак. При этом весомая часть общества и не рассчитывала на то, что эта процедура может стать существенным инструментом для демократизации политической системы, резюмировал Карбалевич.