Эксперт Абзалов: Байден покончит с многовекторностью Лукашенко

14.01.2021, 6:20, Разное

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Александр Лукашенко называют Россию главным союзником Белоруссии, а Владимира Путина – единственным другом. Но это не мешает главе братской республики развивать отношения с Западом.

В ноябре прошлого года Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена проводить многовекторную внешнюю политику. “С силу того, что находимся в центре Европы, мы независимое суверенное государство и нас к этому подталкивает экономика”, – объяснил президент.

С приходом Джо Байдена Белоруссии придется распрощаться с многовекторностью, считает политолог Дмитрий Абзалов. Новый президент США поддержит оппозицию и усилит санкции против республики, прогнозирует эксперт.

Маловероятно, что Лукашенко сможет подружиться с новым американским руководством, полагает Абзалов. Эксперт не исключил, что агрессивная политика США подтолкнет Белоруссию к реформам и тесной интеграции с Россией.

Продолжать сидеть на двух стульях у Лукашенко не получится, отметил Абзалов. “Ему придется складывать в чемодан свое представление о многовекторной политике, потому что векторов не осталось, и принимать стратегические решения в долгосрочной перспективе”, – цитирует эксперта портал “Украина.ру”.

Ранее политолог Алексей Дзермант высказал мнение, что при Джо Байдене США будут финансировать подрывную работу на постсоветском пространстве. Новая администрация Белого дома попытается внести раскол в отношения России и Белоруссии, считает аналитик.

В разгар политического кризиса в Белоруссии Джо Байден поддержал бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Политик осудил власти Белоруссии за насилие над протестующими.

По словам Тихановской, Байден планирует встретиться с ней на инаугурации 20 января. Она сообщила, что избранный президент США пригласил ее на церемонию.