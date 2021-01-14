Один из задержанных в Южном Судане россиян рассказал об условиях содержания под арестом

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14.01.2021, 6:06, Новости дня
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Задержанный в Южном Судане вместе с группой граждан РФ Иван Боганцев рассказал российским СМИ об условиях содержания под арестом в этой стране и о ситуации задержанием.

Задержанный в Южном Судане директор Европейской гимназии Иван Боганцев рассказал «Радио Sputnik» об условиях, в которых содержатся россияне.

«Мы сидим в обыкновенной камере, здесь открыта дверь даже. Душно, очень грязно, здесь несколько муравьиных и осиных гнезд. Но стоит телевизор и есть стулья и кресла. Нам дали воду, до еды пока не дошло. Мы пока не голодные, но, надеюсь, тоже будет помощь», – сказал он.

По словам Ивана Боганцева, они обратились не только в российское посольство, но и в канадское.

«Петр Верзилов – житель Канады, поэтому мы связались с канадским посольством, они связались с ООН, и я думаю, что все уже в курсе, связываются с местным правительством. Мы находимся далеко от столицы, в Капоэте. Настроение у нас хорошее, очень хорошие и добрые отношения, много говорим о современном искусстве, спорим, поэтому пока (чувствуем себя) бодро», – сказал Иван Боганцев.

Напомним, блогер Илья Варламов, его супруга Любовь, основатель «Медиазоны» Петр Верзилов и двое их спутников задержаны в Южном Судане. Позднее он уточнил, что у них были изъяты телефоны, а затем россияне были арестованы.

Российское посольство в Уганде, курирующее Южный Судан, получило от россиян Варламова и Верзилова обращение в связи с их задержанием в Капоэта. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что диппредставительство предпринимает усилия по освобождению задержанных российских граждан.



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