Мнение: Комментарии в Телеграм

14.01.2021, 5:58, Разное

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В рамках подготовки к более серьезному ведению Телеграм-канала https://t.me/boris_rozhin (можете подписываться), там добавлена возможность комментировать публикации. Пока что модерации там нет (модератор из ЖЖ заниматься этим точно не будет – ему и авгиевых конюшен в Живом Журнале более чем хватает). Это вопрос будет решаться отдельно, если потребуется. Пока что посмотрю, как оно там выглядит и что за публика комментирует в Телеграм.

Соответственно, теперь публикации и репосты можно комментировать прямо там, что я думаю будет полезно для многих во время ведения онлайн-трансляций горячих событий развивающихся в режиме онлайн.

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