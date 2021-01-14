Соцсеть Snapchat собралась навсегда заблокировать аккаунт Трампа

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14.01.2021, 5:12, Новости дня
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Социальная сеть Snapchat навсегда заблокирует учетную запись действующего президента США Дональда Трампа 20 января, сообщил портал Axios.

«В интересах общественной безопасности и на основании его (Трампа) попыток распространять дезинформацию, ненавистнические высказывания и подстрекать к насилию, что является явным нарушением наших правил, мы приняли решение навсегда закрыть его аккаунт», – приводит ТАСС слова представителя Snapchat.

Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.

9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.



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