Мнение: О шоковом прогнозе по доллару на 2021 год

14.01.2021, 4:34, Разное

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Американский #доллар – уже как Владимир Ленин: его всё хоронят и хоронят, а он – живее всех живых. Но будет ли так вечно?

Мнения российских «экономистов», от Сергея Глазьева до Михаила Хазина, можно даже не спрашивать. Реально полезно прислушаться к инсайдеру и профессионалу, одному из тех, кто входят в мировую финансовую элиту как по статусу, так и по знаниям.

Кто бы стал спорить, что высокий пост в Morgan Stanley, крупнейшем в мире брокере, – это очень круто. И что Йель, университет из Лиги Плюща, тоже очень круто. Когда есть человек, у которого всё это два в одном, его точно стоит выслушать.

Известный в узких кругах финансистов Стивен Роуч, нынешний старший научный сотрудник Йельского университета и бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia, сделал на днях шокирующее признание. По его словам, эра доллара #США, возможно, уже подходит к концу, и американская валюта «будет падать очень и очень резко». Минимум на 35% в ближайшие пару лет.

Рост Китая и отделение #США от их торговых партнёров создаёт основу для резкого ослабления доллара в ближайшие несколько лет, что, вероятно, положит конец его господству в качестве основной мировой резервной валюты, утверждает экономист. По его мнению, «эра «непомерных привилегий» доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу», поскольку экономика США уже «ослаблена» воздействием пандемии CoVID-19, а рецессия, которая охватила Штаты ещё с февраля 2020 года на фоне кризиса в области здравоохранения, только усугубит беды зелёного. Наконец, растущий финансовый дефицит Америки, поскольку правительство тратит триллионы долларов, чтобы смягчить ущерб от коронавируса, может ещё сильнее ослабить позиции доллара.

Уже в этом году его курс может рухнуть на 20% из-за растущего дефицита бюджета США и политики почти нулевых ставок, которую проводит ФРС, предупреждает экономист. Он видит корень проблемы в том, что крупнейшая в мире экономика «замедляется прямо на наших глазах, но рынок акций игнорирует как политические проблемы, так и экономические. Единственное, о чём он думает — это о нулевых ставках ФРС».

Наоборот, #евро и особенно китайский юань только выиграют от американских проблем и масштабной долларовой эмиссии, полагает Стивен Роуч. Последний будет приобретать всё большую привлекательность для инвесторов, поскольку КНР проходит фазу структурных реформ, которые приведут её к отходу от экспортно-ориентированной производственной экономики к той, которая будет ориентирована на услуги, то есть на рост за счёт внутренних потребителей. А их в Китае много…

Предваряя возмущение критиков, замечу сразу, что это не «похороны доллара». Он никуда не исчезнет из мировой финансовой системы, не обратится в прах, не превратится в бумажку. Даже если девальвируется вдвое. Такое, кстати, уже бывало даже сравнительно недавно. В первом десятилетии XXI века мы видели курс и 0,82 долл./евро, и 1,61 долл./евро – никакого краха за этим не последовало.



Данные до 1999 г. – ретроспективные/расчётные

Хотя, конечно, кто-то на таких качелях неплохо заработал. Может ли нечто подобное повториться и сейчас?

Сугубо теоретически – может. Почему нет-то? Сейчас даже самые маловероятные события не исключены.

А вот на практике…

К какой валюте #доллар девальвировать будем не тактически, а стратегически – как утратившего роль?

Британский #фунт уже разок проиграл своему заокеанскому конкуренту. Две мировых войны и одна Великая Депрессия стали тому причиной. Реванш сейчас маловероятен – в том числе потому, что на фоне Brexit валюта Соединённого Королевства может повести себя непредсказуемо, и репутацию в новых условиях ей ещё зарабатывать.

Да, есть швейцарский #франк и японская #иена – традиционные защитные гавани. Но это всё же локальные валюты. Там крайне мало одновременно ликвидных и доходных инструментов. Пересидеть бурю «мелким» инвесторам в них, конечно, можно, что не раз доказывала #история. Но что дальше? Откуда там возьмётся ёмкость рынка, необходимая для формирования международных резервов и обслуживания транснациональных расчётов? Речь о десятках триллионов, между прочим. И, кстати, против иены играет высокая активность Банка Японии на forex (в сравнении с другими ЦБ, конечно).

Что касается #евро, он до сих пор не избавился от родовой травмы. Упрощённо говоря, монетарная политика в еврозоне едина для всех, а вот фискальная у каждой страны своя. Налоговые принципы у них пока разные, системы налогообложения также различаются весьма существенно. Что не добавляет стабильности евровалюте. За конкретным примером можно обратиться к истории греческого долгового кризиса, поставившего всю зону евро на уши – и на грань распада.

Остаётся – если не вспоминать про сдувшийся #рубль – довольно спорный фаворит: #юань. Его история в качестве официальной резервной валюты не насчитывает и пяти лет. Его репутация подмочена волюнтаризмом Нацбанка Китая на внутреннем рынке. Его экономический базис сомнителен, поскольку хуже китайской официальной статистики разве что российская. Плюсом являются только китайский экономический рост и активная экспансия #КНР на зарубежные рынки, стимулирующая расчётные и частично резервные функции юаня. Но в любом случае, так быстро мировая валюта не делается.

В сухом остатке. Доллар, как и демократия, возможно, плох и никуда не годен. Но остальные валюты ещё хуже. Американская хотя бы обеспечена не просто доверием инвесторов, но экономической и технологической мощью Америки, её политическим влиянием на остальной мир, и, наконец, административными возможностями Вашингтона. А какую альтернативу могут предложить другие валюты?

Короче, пока выдыхаем и спим спокойно. Даже частично девальвированный доллар – всё равно доллар. Согласны? Какие валюты будете запасать на случай Очень Большого #кризис­а?

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