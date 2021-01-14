 

«Меня похитили и удерживали около 10 часов»

14.01.2021, 4:30, Разное
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Бывшая жена Артема Чайки рассказала о нападении.

На бывшую жену сына экс-генпрокурора РФ Артема Чайки Марину вечером 12 января напали неизвестные. Видео с ее заявлением опубликовано в телеграм-канале ее адвоката Екатерины Гордон.

«Сейчас я еду в Следственный комитет подавать заявление, подробности будут позже», — сказала Чайка.

Как рассказала Гордон, когда Чайка пришла на психиатрическую экспертизу по просьбе нового адвоката Натальи Степановой, «ее насильно запихнули в машину, закрыли глаза шапкой и удерживали в подвале, угрожая и выясняя подробности бизнеса Артема Чайки».

Адвокат добавила, что Чайка подала заявление в СК и прошла медицинское освидетельствование, так как, по ее словам, ее «опаивали некими веществами».

Изданию Znak.com Гордон также рассказала, что похитители были в масках, представились «сотрудниками ФСБ или ФСО», приковали Чайку наручниками и отобрали у нее телефон. Около 05:00 по Москве неизвестные отпустили женщину.

В конце июля 2020 года суд утвердил развод Марины и Артема Чайки. Ранее Марина Чайка жаловалась на угрозы мужа отобрать их общих детей после расторжения брака.

Источник: Новая газета



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