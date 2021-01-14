Стало известно о вакцинации папы Римского от коронавируса

14.01.2021, 4:18, Новости дня

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Папа Римский Франциск сделал прививку от коронавируса, он привился американским препаратом компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, сообщают СМИ.

Папе Римскому пока сделали первый укол препарата, передает ТАСС со ссылкой на аргентинскую газету La Nacion. Источники издания отметили, что вторую инъекцию понтифику сделают через три недели.

Газета Il Messaggero сообщила, что 93-летний почетный папа Римский Бенедикт XVI также планирует сделать прививку.

В Ватикане сообщения о вакцинации папы Римского пока не подтвердили.

Ранее папа Римский в рождественском послании призвал человечество к братскому единению перед лицом кризисов, экономических сложностей и пандемии коронавируса.