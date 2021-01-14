Мнение: За что в России ненавидят женщин

14.01.2021, 4:06, Разное

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“Фильм содержит зашкаливающее количество злобы”

«Джунгли» явно удались. Кинокомедия с участием Светлакова и, о ужас, символа гламурной пошлости Веры Брежневой, смотрится легко, местами действительно смешна и оставляет после себя хорошее послевкусие, а не традиционные для камеди-клабовских «камедий» чувство неловкости и сожаление о зря потраченных деньгах и времени.

Почему так? Может быть, дело в маниакальном стремлении авторов фильма удержать «комедию для взрослых» в рамках нового маркера «+6», то есть «детям старше 6 лет смотреть можно»? Ведь и впрямь: в фильме, где большая часть действия проходит на тропическом пляже, нам даже ни одного разочку не покажут голую грудь Брежневой, и, более того, у нас не будет ни одного шанса понять, занимаются ли когда-нибудь главные герои сексом!

Возможно, такая старомодная сдержанность авторов в итоге оказала благотворное влияние на фильм в целом – ведь вместе с «обнаженкой» в него не допустили и стандартные для того же Светлакова и вообще современных комедий непристойности и сальности. Шуток в фильме не так уж много, но все они «выше пояса» (именно потому и немного – много ли выше пояса смешного?).

Однако для удачи похвальной сдержанности маловато будет. Нужно что-то еще, чтобы говорить об успехе фильма. И в фильме есть это «что-то», гораздо более редкое, чем закрытая грудь Веры Брежневой: в нем есть Идея.

У нас ведь большинство комедий снимают непонятно зачем, оттого они и производят настолько удручающее впечатление. «Просто мы хотели вас немного посмешить», «или мы хотели, чтобы вы сказали гы-гы-гы» – это ведь не повод, ей-богу, для создания художественного произведения. Художник должен гореть каким-то чувством и стремиться донести до зрителя какую-то мысль…

В «Джунглях» это всё есть. Чувство, которое душит авторов, легко опознается – это злоба. В целом, как сказали бы на Лурке, «Ненависть! Фильм содержит зашкаливающее количество ненависти». У ненависти есть конкретный адрес – женщины. Женщины ВООБЩЕ, и в этом смысле выбор на главную роль Веры Брежневой стал идеальным попаданием. То, что она выглядит довольно деревянной и, по сути, не умеет играть – это даже хорошо. Именно такой образ современной девушки – деревянной, почти без эмоций, похожей то ли на робота, то ли на зомби, с идеальным телом, большой грудью и злобой, притаившейся в уголках глаз – очевидно, сложился в головах у авторов фильма, и именно его они постарались заботливо донести до сознания широких зрительских масс.

По сути, «Джунгли» – это такой ответ мужиков всем «Сексам в большом городе», вместе взятым. Анти-«Секс». Знак восстания, обреченного на неудачу.

Вкратце содержание фильма. Главный герой Сергей полюбил свою жену с первого взгляда. Он идеальный семьянин, всё в дом, взял ипотеку для молодой жены, работает как вол, по сторонам не глядит (sic! – то есть вообще!), предельно мил с родителями жены… кроме того, он мягок и добр, никогда не унывает и смотрит на мир со всесокрушающей улыбкой Светлакова.

Что же жена? Она – неудавшаяся спортсменка, работает тренером в чем-то вроде фитнес-клуба, имеет массу свободного времени и занята в основном тем, что сживает мужа со свету. Всеми способами: придирками, скандалами, идиотскими истериками, глупыми подозрениями и больше всего тем, что современный офисный мужик ненавидит более всего – требованиями ВНИМАНИЯ. Весь фильм события идут по нарастающей, деструктивность жены поднимается по экспоненте: от «просто» семейных ссор до почти удавшейся попытки жены поломать карьеру мужа, потом уже откровенные покушения на убийство, наконец, закономерный финал: оба «семьянина» оказываются на грани неминуемой гибели. Главное при этом – и авторы это ненавязчиво подчеркивают – вся вакханалия происходит совершенно беспричинно.

Более того: поведение мужа почти во всех случаях остается неизменно рыцарственным и благожелательным; несмотря на все подлянки, на явные попытки жены сначала сломать ему жизнь, а потом и просто недвусмысленно убить – он сохраняет разум, пытается решить дело миром, найти компромисс, утишить разбушевавшуюся стихию. Даже корягой по голове он бьет жену только из «мужской солидарности», после страшных душевных мук, «по совету» отца взбесившейся девушки. И то – бьет, как оказывается, недостаточно сильно.

Добавим к этому уже упоминавшуюся полную асексуальность фильма. Это тоже работает на общую идею: в результате по выходу из кинотеатра зритель внутренне недоумевает – чего ж ради герой ТАК мучается? Зачем? Зачем вообще МЫ так из-за НИХ страдаем?? И это показывает, что главный «месседж» фильма зрителем получен.

Да, это – мизогиния. Простой и ясный, внятный каждому современному офисному хомячку посыл: чего ж ради мы терпим этих взбалмошных, утомительно бестолковых, бесполезных и бессмысленных существ женского пола, которые только и твердят о своих «правах» и требуют какого-то, черт бы его побрал, внимания?! Какое внимание? А за ипотеку как платить будем?!

Этот повисший в душном зале вопрос зрители так и выносят в городскую слякоть на своих плечах (2012).