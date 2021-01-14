Мнение: Месть бывшему мужу

14.01.2021, 3:44, Разное

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В тему последнего письма вспомнила фильм Вуди Аллена “Селебрити” 1998 года.

Там очень обаятельный молодой Ди Каприо, играющий такую же звезду, как он после “Титаника”, и Дональд Трамп, играющий в одном эпизоде самого себя.

Но не о них речь.

Фильм – утопия для всех брошенных жен, красивая месть неверным мужьям.

Черно-белый как сон на кушетке психоаналитика.

Самое интересное в этом фильме то, что талант Вуди Аллена сделал такую клюквенную утопию почти реалистичной, так, что веришь в эту историю и радуешься за главную героиню.

Герой бросает жену после десятков лет брака. Детей нет, жена – постаревшая и скучная, а последние годы еще и очень подозрительная и ревнивая. Он сходил на встречу одноклассников и увидел, что все превратились в старых и толстых, а он то ли все еще молод, то ли кажется себе таким, но явно очень скоро станет тоже старым и, пока не поздно, надо менять свою жизнь. Он журналист, решает стать сценаристом в Голливуде и завести себе красивую молодую любовницу или разных, пожить на полную катушку.

Ну и бросает жену, та истерит, рыдает, разговаривает с терапевтами и подружками о своей травме.

Неверный муж пытается найти любовницу, ему вроде и дают иногда, но все то цинично, то бездушно. Самые красивые девушки оказываются самыми глупыми и распутными. Все в основном бросают его, а единственная, кого он бросает сам ради другой, выкидывает в море его рукопись книги в единственном экземпляре из мести. Писателем поэтому он не становится, а планы со сценарием проваливаются еще раньше. Так жизнь наказывает предателя.

Зато жене его бывшей невероятно везет. И так, что позавидует любая женская корона.

Несмотря на то, что она немолода и не так уж привлекательна, в нее с первого взгляда влюбляется состоятельный мужчина, телевизионный продюсер. С первой минуты он точно пронзен молнией и далее непрерывно восхищается ее красотой. Уговаривает ее работать на телевидении, делает из нее звезду, при любом удобном и неудобном случае занимаясь с ней любовью. Она сначала пытается его отшивать, ломается, ведет себя глупо и дико, устраивает безобразную истерику бывшему мужу, когда встречает его в кинотеатре с другой, говорит новому, что любит бывшего. Но принц оказывается понимающим, преданным и целеустремленным. Он настойчиво отогревает ее сердечко и убеждает в своей большой любви. Он никогда не был женат, копил деньги и всю жизнь искал Ее, а теперь нашел.

Он уговаривает ее выйти за него замуж, собирает огромную итальянскую семью на роскошную свадьбу, но невеста сбегает, потому что… А просто так, сама не понимает, почему. Она такая внезапная и все еще травмированная. Она бродит по улицам, пока гадалка не уговаривает ее вернуться к жениху, взяв на себя роль опекающей няньки. Жених хоть уже и опозорен и распустил всю родню со свадьбы, но легко прощает сбежавшую невесту и они все же женятся. Героиня даже беременеет, хотя лет ей уже пятьдесят. А принц хочет нескольких детей.

Она встречает своего бывшего мужа, похорошевшая и счастливая, известная ведущая модного телешоу, на премьере фильма с влюбленным принцем под руку. Принц непрерывно сообщает всем вокруг, какая она красивая.

Муж одинок, брошен всеми девицами, устал. Он с завистью и восторгом смотрит на бывшую жену. Она сияет и желает ему тоже найти свое счастье. Желает, чтобы ему тоже повезло.

– Чего бы ни говорили мозговеды, – сообщает ему она. – Но в любви главное – Удача.

Оно и правда так.

Но Удача – дама капризная. Еще более капризная, чем селебрити, трепавшие нервы главному герою.

Произволом Вуди Аллена эта бывшая жена получила своего принца, но в жизни принцы не похожи на служебных собак.

Смотрели этот фильм, друзья?

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