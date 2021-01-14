Навальный объявил о возвращении в Россию

14.01.2021, 3:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«Зашел на сайт компании „Победа“ и купил билеты».

Политик Алексей Навальный, который проходил курс реабилитации в Германии после отравления боевым веществом из группы «Новичок», заявил в своем инстаграме, что купил билеты авиакомпании «Победа» и объявил о своем возвращении в Москву 17 января.

«Сегодня утром я сделал отжимания, приседания и даже несколько „берпиз“ (адская штука). После чего понял, что наступил момент, которого я так ждал — наверное я почти здоров и могу наконец-то вернуться домой», — пояснил политик.

Он вновь подчеркнул, что вопрос «возвращаться или нет» перед ним «не стоял никогда». «Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить», — сказал Навальный.

Он заявил, что президент РФ Владимир Путин, «отдавший приказ о моем убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся».

«Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня», — отметил политик.

Накануне ФСИН обратилась в Мосгорсуд с требованием заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Заменой условного срока на реальный ФСИН пригрозила политику еще 28 декабря.

ОБНОВЛЕНО 12:33

Симоновский суд рассмотрит представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный 29 января, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на пресс-службу суда. Таким образом, подчеркивает издание, политик может успеть вернуться до того, как будет судебное решение о лишении его свободы.

Адвокат Владимир Кобзев тогда рассказал, что служба потребовала от оппозиционера явиться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации на следующий день в 9 утра, несмотря на то, что политик находился в это время в Германии на реабилитации. В случае неявки сотрудники инспекции планировали обратиться в суд.

Также в конце декабря Следственный комитет сообщил о возбуждении нового уголовного дела — о мошенничестве в особо крупном размере — против Навального. Следствие уверяло, что Навальный, «являясь фактическим руководителем» ФБК и других некоммерческих фондов, «совместно с иными лицами» потратил на личные цели более 356 млн рублей из 588 млн, которые собрали в качестве пожертвований и предназначались на цели фондов. При этом в СК не обосновали, как они определили сумму «похищенного».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Юля, ты меня спасла». Герой года — Юлия Навальная

В Германию в клинику «Шарите» политик попал 22 августа — через два дня после того, как ему стало плохо в самолете Томск-Москва. Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции заявили, что оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок», позже эти выводы подтвердили и эксперты Организации по запрещению химического оружия.

По данным авторов ссовместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, группа сотрудников ФСБ следила за политиком и может быть причастна к его отравлению. Уголовное дело по факту отравления Навального и покушения на его жизнь в РФ до сих пор не заведено.

—